https://fr.sputniknews.africa/20240707/lattaque-du-nord-stream-aurait-ete-planifiee-il-y-a-dix-ans-revele-le-welt-am-sonntag-1067410059.html

L’attaque du Nord Stream aurait été planifiée il y a dix ans, révèle le Welt Am Sonntag

L’attaque du Nord Stream aurait été planifiée il y a dix ans, révèle le Welt Am Sonntag

Sputnik Afrique

L’explosion des deux pipelines en mer Baltique aurait été conçue par un groupe ukrainien avant le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014, selon... 07.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-07T14:24+0200

2024-07-07T14:24+0200

2024-07-07T14:24+0200

nord stream

sabotage des gazoducs nord stream

allemagne

welt am sonntag

enquête

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056366917_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_c05006ce2f3d1a7286b613a3dd95fc8e.jpg

Gerhard Schindler, directeur du Service fédéral de renseignement (BND) de 2011 à 2016, a pour sa part déclaré au média que les résultats de l’enquête pourraient évoquer un groupe ukrainien mais que cela ne voulait pas dire que l’Ukraine elle-même en était le commanditaire.Cela fait maintenant près de deux ans que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été détruits par de violentes explosions. Le mobile et l’auteur ne sont toujours pas clairement identifiés.La Suède, le Danemark et l'Allemagne se sont chargés de l'enquête. Les services secrets doutent jusqu’à présent de la validité des résultats de celle-ci, note le média allemand.D'après l'enquête journalistique de l'Américain Seymour Hersch, ce sont des plongeurs de l’US Navy 🇺🇸 qui ont posé des explosifs sur les conduites de gaz pendant les exercices Baltops-2022 de l’Otan.

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, sabotage des gazoducs nord stream, allemagne, welt am sonntag, enquête