https://fr.sputniknews.africa/20240707/lafrique-promeut-ses-langues-locales-comme-le-swahili-evincant-ainsi-les-langues-coloniales-1067411796.html

L’Afrique promeut ses langues locales comme le swahili, évinçant ainsi les langues coloniales

L’Afrique promeut ses langues locales comme le swahili, évinçant ainsi les langues coloniales

Sputnik Afrique

Alors que ce 7 juillet est célébrée la Journée mondiale du swahili, le poids croissant de cette langue en Afrique et sur le reste de la planète témoigne de son... 07.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-07T16:50+0200

2024-07-07T16:50+0200

2024-07-07T16:50+0200

opinion

swahili

afrique

langue

colonialisme

tanzanie

kenya

ouganda

rwanda

république démocratique du congo (rdc)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/07/1067411631_195:0:1669:829_1920x0_80_0_0_d41adc61e655201c118f1e9941276ad3.png

La montée du swahili en tant que "phare potentiel de l'identité africaine" est une étape cruciale dans le démantèlement de l'héritage colonial et dans l'autonomisation des nations africaines pour communiquer selon leurs propres conditions, selon elle. Le swahili est parlé par plus de 200 millions de personnes en Afrique et au Moyen-Orient.Il a le statut de langue officielle en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. De plus, il est répandu dans plusieurs provinces de RDC, ainsi que dans certaines parties du Mozambique, de Somalie et de Zambie. Un dialecte apparenté, le comorien, est parlé dans l'archipel des Comores.

afrique

tanzanie

kenya

ouganda

rwanda

république démocratique du congo (rdc)

zambie

mozambique

somalie

russie

comores

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, swahili, afrique, langue, colonialisme, tanzanie, kenya, ouganda, rwanda, république démocratique du congo (rdc), zambie, mozambique, somalie, russie, patrimoine culturel, comores, institut d’etat des relations internationales de moscou (mgimo)