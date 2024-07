https://fr.sputniknews.africa/20240707/burkina-faso-lancement-de-la-construction-dune-mine-dor-semi-mecanisee-1067411471.html

Burkina Faso: lancement de la construction d'une mine d’or semi-mécanisée

La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le 4 juillet dans le village de Bielmera, dans le sud-ouest du pays. 07.07.2024, Sputnik Afrique

"Piloté par l’Agence pour la promotion de l’entreprenariat communautaire (APEC), le projet (...) vient comme la réponse appropriée aux problèmes de l’exploitation artisanale des ressources minières de la région et la commercialisation de l’or par des circuits illégaux qui engendre d’énormes pertes de fonds pour l’État et la région", a déclaré le commissaire divisionnaire de police Boureima Savadogo, gouverneur de la région du Sud-Ouest.La mine d’exploitation semi-mécanisée devrait avoir une durée de vie minimale de cinq ans avec un taux de rentabilité moyen de 40% par an, selon Karim Traoré, directeur général de l’APEC.Autres détails:La cérémonie, organisée par l'APEC, a réuni de très nombreux habitants venus témoigner de leur adhésion à ce programme, relate la presse locale.

