Quelle sera la politique étrangère de l’Iran sous le nouveau Président?

"L’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien est un accord international approuvé par l’Onu. Le retrait américain de cet accord a été unilatéral et a causé de graves dommages à l’Iran ainsi qu'au peuple iranien. Comme la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, l'Iran a rempli ses obligations, et nous considérons que notre tâche consiste à ramener le plus vite possible les autres signataires dans cet accord et à parvenir à la levée des sanctions. Je suis persuadé que les gouvernements amis de la Russie et de la Chine soutiendront l'Iran et l'aideront à résoudre ce problème".