https://fr.sputniknews.africa/20240706/nos-peuples-ont-irrevocablement-tourne-le-dos-a-la-cedeao-1067403958.html

"Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CÉDÉAO"

"Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CÉDÉAO"

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a déclaré le général nigérien Abdourahamane Tiani, dans son discours d'ouverture du premier sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel... 06.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-06T17:56+0200

2024-07-06T17:56+0200

2024-07-06T17:56+0200

alliance des états du sahel (aes)

abdourahamane tiani

niger

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/06/1067403767_30:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_bb5e9b1489237d25cfaa0356edce9728.jpg

C’est la première fois que les trois leaders de l'AES -Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani- se réunissent depuis qu’ils sont chacun arrivés au pouvoir, entre 2020 et 2023. Ils ont tous tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, et à la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, qu’ils accusent notamment d’être inféodée à Paris et de ne pas assez les soutenir dans la lutte contre les djihadistes.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alliance des états du sahel (aes), abdourahamane tiani, niger, afrique subsaharienne