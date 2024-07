https://fr.sputniknews.africa/20240706/moscou-menera-une-enquete-suite-aux-rapports-sur-lexecution-dun-prisonnier-de-guerre-russe-blesse-1067405796.html

Moscou mènera une enquête suite aux rapports sur l'exécution d'un prisonnier de guerre russe blessé

Moscou mènera une enquête suite aux rapports sur l'exécution d'un prisonnier de guerre russe blessé

Le Comité d'enquête russe a annoncé son intention d'enquêter sur les informations du NYT concernant l'exécution d'un prisonnier de guerre russe blessé par des... 06.07.2024, Sputnik Afrique

Auparavant, le New York Times a rapporté que des mercenaires de Kiev avaient exécuté un militaire russe blessé qui se rendait.Les journalistes ont parlé avec un certain Caspar Grosse, médecin de campagne allemand qui faisait partie de la Chosen Company, assignée à la 59e Brigade de l’armée ukrainienne.La source du New York Times déclare avoir alors décidé de contacter les médias sur ce sujet car les "meurtres injustifiés" se sont poursuivis sur le terrain.

