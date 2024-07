https://fr.sputniknews.africa/20240706/les-usa-acheveront-ce-week-end-le-retrait-de-leurs-troupes-de-la-base-de-laeroport-de-niamey-1067396295.html

Les USA achèveront ce week-end le retrait de leurs troupes de la base de l'aéroport de Niamey

Les USA achèveront ce week-end le retrait de leurs troupes de la base de l'aéroport de Niamey

C'est ce qu'a déclaré Associated Press citant le directeur de la stratégie, de l’engagement et des programmes pour le Commandement américain pour l’Afrique 06.07.2024, Sputnik Afrique

Ensuite, le retrait des troupes restantes de la base de drones "critique" située à Agadez aura lieu en août. Cette base était utilisée pour des opérations antiterroristes au Sahel. Selon M.Ekman, les États-Unis vont notamment retirer de la base d'Agadez 18 générateurs d'une valeur de plus d'un million de dollars chacun."Plusieurs petits groupes de 10 à 20 soldats américains, y compris les forces spéciales de l'armée, ont déjà été déployés dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais la majeure partie de la force sera transférée, au moins dans un premier temps, vers l'Europe", a-t-il ajouté.Le retrait des soldats US a été acté en mai à l'issue de discussions entre représentants de la Défense nigérienne et américaine à Niamey.Mi-mars, Niamey avait dénoncé son accord de coopération avec les États-Unis, demandant un plan de retrait pour les 1.000 soldats américains présents sur son sol.

