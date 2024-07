https://fr.sputniknews.africa/20240706/le-sommet-de-laes-intervient-sur-fond-de-desir-de-non-retour-dans-un-ensemble-esclavagiste-1067400670.html

Le sommet de l'AES intervient sur fond de désir "de non-retour dans un ensemble esclavagiste"

Le sommet de l'AES intervient sur fond de désir "de non-retour dans un ensemble esclavagiste"

Sputnik Afrique

Cet ensemble "est celui de la CÉDÉAO", a estimé auprès de Sputnik Lianhoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile et analyste burkinabè. 06.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-06T14:20+0200

2024-07-06T14:20+0200

2024-07-06T14:20+0200

burkina faso

alliance des états du sahel (aes)

opinion

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/06/1067400504_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3e2c05bbb2c5391bb85756fd55c13726.jpg

Cet événement "se tient dans un contexte géopolitique bouleversé, marqué par une hostilité très marquée contre les États de l'AES et contre les dynamiques individuelles des pays du Mali, du Niger et du Burkina", a-t-il ajouté. Ce sont les pays qui "sont clairement combattus par un ordre occidental coalisé" au niveau de la sous-région.Et de noter "une hostilité très ouverte des pays comme la France, comme les États-Unis et des pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal".Les membres de l'Alliance des États du Sahel veulent notamment "avoir un système de défense efficace, à même de réduire et ou de neutraliser définitivement les hordes terroristes", selon lui.Cette rencontre vise à définir les normes juridiques de la confédération. Il s'agit de passer d'un accord de défense militaire à un acte de confédération, qui est l'avant-dernière étape pour fonder une fédération, a poursuivi l'expert.Autres thèmes à l'ordre du jour, selon lui:

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, alliance des états du sahel (aes), opinion, afrique subsaharienne