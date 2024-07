https://fr.sputniknews.africa/20240706/le-burkina-faso-le-mali-et-le-niger-sunissent-au-sein-dune-confederation-1067405209.html

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'unissent au sein d'une confédération

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'unissent au sein d'une confédération

Les dirigeants des trois pays ont entériné ainsi leur alliance lors de leur premier sommet samedi à Niamey. 06.07.2024, Sputnik Afrique

Dans le communiqué final, ils indiquent avoir "décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres".Une banque d'investissement de l'AES et un fonds de stabilisation pour les pays membres seront créés, promettent les dirigeants de l'Alliance.Ils souhaitent également "mutualiser leurs moyens" dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'eau, l'énergie et les transports et demandent que les langues locales soient davantage utilisées dans les médias publics et privés de leurs pays.

