L'Afrique du Sud a augmenté ses exportations d'armes de 50% en 2023

L'Afrique du Sud a augmenté ses exportations d'armes de 50% en 2023

Le pays a exporté cette année-là des armes pour un montant de plus de 7 milliards de rands (385 millions de dollars), contre 4,6 milliards de rands en 2022. 06.07.2024

Des véhicules blindés de combat d'une valeur de 1,6 milliard de rands ont été exportés en 2023 vers plus d'une douzaine de pays dont la Chine et l'Arabie saoudite, selon le rapport.Les systèmes électroniques constituent également une composante importante des exportations de défense sud-africaines, avec en 2023 des ventes d’équipements d'observation, de communication et des systèmes de guerre électronique pour un montant de 890 millions de rands, selon le NCACC.L'Afrique du Sud fait partie, avec l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, des quatre plus grands exportateurs d'armements du continent africain. En 2023, elle en a fourni à 40 pays différents.

