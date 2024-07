https://fr.sputniknews.africa/20240705/une-fillette-russe-de-six-ans-blessee-dans-une-attaque-de-drone-est-decedee-a-lhopital-1067377630.html

Une fillette russe de six ans, blessée dans une attaque de drone, est décédée à l’hôpital

Une fillette russe de six ans, blessée dans une attaque de drone, est décédée à l’hôpital

Sputnik Afrique

Le gouverneur du territoire russe de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, l'a annoncé sur sa chaîne Telegram. 05.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-05T08:54+0200

2024-07-05T08:54+0200

2024-07-05T08:54+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/14/1066158103_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_4daccc78d9c8d1c368b51fa80e12714c.jpg

"J’exprime mes plus sincères condoléances à la famille. Bien que dans une telle situation, il soit difficile de trouver des mots de réconfort et de soutien", a écrit le gouverneur du territoire, Veniamin Kondratiev. Hier soir, Kiev a fait une autre tentative d’attaquer des objets civils dans les régions russes. Selon Kondratiev, les systèmes de défense aérienne ont abattu plusieurs drones, mais un immeuble a été endommagé. Six personnes ont été blessées, dont deux enfants. Les résidents ont été évacués vers un centre d’hébergement temporaire. En outre, le fonctionnement de la sous-station qui alimente en électricité une grande partie de la ville a été perturbé. Les travaux de réparation et de reconstruction sont en cours, a ajouté le gouverneur. Selon le ministère de la Défense, pendant la nuit, la défense aérienne russe a abattu 50 drones ukrainiens au-dessus de trois régions russes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, drone