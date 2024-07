https://fr.sputniknews.africa/20240705/soudan-le-manque-dacces-aux-fournitures-medicales-au-darfour-entrave-le-traitement-des-blesses-1067376592.html

Soudan: le manque d'accès aux fournitures médicales au Darfour entrave le traitement des blessés

Soudan: le manque d'accès aux fournitures médicales au Darfour entrave le traitement des blessés

Sputnik Afrique

L'Organisation Médecins sans frontières (MSF) a indiqué jeudi qu'elle recevait certains jours plus de 100 blessés nécessitant des soins chirurgicaux dans la... 05.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-05T07:41+0200

2024-07-05T07:41+0200

2024-07-05T07:41+0200

soudan

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/05/1067376412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ba886803358b132ac140c0d4bedec9d.jpg

Adam Ahmed Shomo, médecin de l'organisation internationale au Darfour, a ajouté: Depuis la mi-avril 2023, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) mènent une guerre qui a fait environ 15.000 morts et environ 10 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations Unies. Le 24 juin, les Nations Unies ont annoncé qu'environ 143.000 personnes avaient été déplacées de la ville d'El-Fasher, dans l'Etat du Darfour Nord, à la suite d'affrontements entre l'armée soudanaise et les FSR. Depuis le 10 mai, El-Fasher est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide, malgré les alertes internationales faisant état de combats dans la ville, centre des opérations humanitaires de tous les Etats du Darfour (ouest).

soudan

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, afrique subsaharienne