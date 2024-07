https://fr.sputniknews.africa/20240705/quattendre-des-negociations-entre-modi-et-poutine-a-moscou-1067390237.html

Qu’attendre des négociations entre Modi et Poutine à Moscou?

Qu’attendre des négociations entre Modi et Poutine à Moscou?

Sputnik Afrique

Les questions économiques, diplomatiques et les discussions sur l'Extrême-Orient russe devraient animer la prochaine rencontre entre le Premier ministre indien... 05.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-05T17:27+0200

2024-07-05T17:27+0200

2024-07-05T17:27+0200

international

inde

narendra modi

diplomatie

vladimir poutine

extrême-orient

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102054/25/1020542584_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_d93408a7e228163479ad35a6e029bcff.jpg

Après sa troisième victoire électorale, le Premier ministre indien Modi effectuera une visite en Russie les 8 et 9 juillet, où il rencontrera Vladimir Poutine.On peut s'attendre à ce que les deux dirigeants:L'Inde pourrait aussi annoncer l'ouverture de deux consulats supplémentaires en Russie, signe d'une attention particulière portée aux relations économiques et culturelles.L'Inde reconnaît les sanctions imposées par l'Onu et non celles imposées par le G7, a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères, Vinay Kwatra, lors d'une conférence de presse spéciale précédant la visite de Modi.

inde

extrême-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, inde, narendra modi, diplomatie, vladimir poutine, extrême-orient