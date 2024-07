https://fr.sputniknews.africa/20240705/passionne-dotan-soutien-disrael-qui-est-keir-starmer-le-nouveau-premier-ministre-britannique--1067392609.html

Passionné d'Otan, soutien d'Israël: qui est Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique?

Le nouveau Premier ministre britannique a pris des positions atlantistes, pro-américaines et pro-israéliennes à de nombreuses reprises. Sputnik Afrique fait le... 05.07.2024, Sputnik Afrique

Le leader travailliste Keir Starmer se présente comme un homme de changement, après 14 ans de règne conservateur. Mais cela pourrait être un changement pour le pire, comme le prouvent ses prises de positions.Le nouveau Premier ministre est:Rédacteur en chef d'un magazine radical trotskyste à l'âge de 24 ans (il a dirigé "Alternatives socialistes" en 1986-87), Starmer est devenu procureur dans la trentaine et, après avoir atteint des postes plus élevés, un conformiste russophobe pro-américain.Il a déplacé le parti travailliste vers la droite, même s’il s’est présenté en 2020 à la direction du Labour sur un programme de gauche. Il s'est rapidement démarqué de l’héritage "de gauche propalestinien" de son prédécesseur et ancien patron Jeremy Corbyn.

