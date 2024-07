https://fr.sputniknews.africa/20240705/les-atacms-le-fonctionnement-des-sous-munitions-est-etudie-par-des-specialistes-russes-1067376760.html

Les ATACMS: le fonctionnement des sous-munitions est étudié par des spécialistes russes

Les ATACMS: le fonctionnement des sous-munitions est étudié par des spécialistes russes

Sputnik Afrique

La composition et les particularités de fonctionnement des sous-munitions des missiles américains ATACMS ont été étudiées par des spécialistes russes, a... 05.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-05T08:19+0200

2024-07-05T08:19+0200

2024-07-05T08:47+0200

donbass. opération russe

mgm-140 atacms

ukraine

états-unis

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/05/1067377284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d73e4c3870ac7bd073709a80b64f2123.jpg

La sous-munition est un objet sphérique de couleur verte de la taille d’une balle de tennis. Si les munitions tombent et ne explosent pas, elles restent en position de combat et ne peuvent plus être déplacées. Pourtant, les gens doivent être aussi prudents que possible lorsqu’ils trouvent un tel "ballon", prévient-il. Les États-Unis ont commencé à fournir des ATACMS à l’Ukraine en 2023. Vladimir Poutine a qualifié cette décision d'une nouvelle erreur: selon lui, ces armes créent une menace supplémentaire, sans pouvoir changer radicalement la situation sur la ligne de front. Le 23 juin, l’Ukraine a utilisé les ATACMS pour frapper la Crimée, en résultant quatre morts, parmi lesquels deux enfants, et 153 blessés.

ukraine

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mgm-140 atacms, ukraine, états-unis, russie