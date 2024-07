https://fr.sputniknews.africa/20240705/le-reglement-de-la-crise-au-soudan-au-cur-des-negociations-entre-des-diplomates-russe-et-soudanais-1067378232.html

Le règlement de la crise au Soudan au cœur des négociations entre des diplomates russe et soudanais

Le règlement de la crise au Soudan au cœur des négociations entre des diplomates russe et soudanais

Sputnik Afrique

Le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et le chef de la diplomatie soudanaise par intérim se sont entrevus le 4 juillet à... 05.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-05T09:34+0200

2024-07-05T09:34+0200

2024-07-05T09:34+0200

afrique du nord

soudan

russie

diplomatie

militaires

conflit

mikhaïl bogdanov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/13/1058695535_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_03f7b6be2ddfeee86df6aa0b807bbd7c.jpg

Hussein Awad Ali, en visite privée, a été reçu par Mikhaïl Bogdanov, rapporte le ministère des Affaires étrangères."L'attention a été portée sur l'évolution de la situation au Soudan, l’accent a été mis sur la nécessité d'une résolution rapide de la crise militaro-politique dans le pays", selon le communiqué. Moscou a confirmé sa "position de principe en faveur d'un cessez-le-feu urgent et de l'établissement d'un dialogue national durable afin d'assurer l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Soudan". De plus, des "questions pratiques" liées au renforcement des liens bilatérales ont été examinées.

afrique du nord

soudan

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, soudan, russie, diplomatie, militaires, conflit, mikhaïl bogdanov