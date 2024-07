https://fr.sputniknews.africa/20240705/la-cote-divoire-signe-un-accord-pour-la-construction-dune-deuxieme-centrale-solaire--1067385963.html

La Côte d’Ivoire signe un accord pour la construction d'une deuxième centrale solaire

La Côte d’Ivoire signe un accord pour la construction d'une deuxième centrale solaire

D'une capacité de 50 MW, la centrale sera construite à Kong, une localité située dans le nord-est du pays. Le coût du projet devrait s'élever à 37 milliards de... 05.07.2024, Sputnik Afrique

Un accord de concession a été signé le 2 juillet entre la co-entreprise Kong Solaire et les ministères ivoiriens de l’Énergie et des Finances.️ Selon ses termes, Kong Solaire va acquérir la concession solaire de l’État ivoirien, financer, concevoir, construire, posséder et exploiter le site sur le long terme. Après une période déterminée qui n’a pas été mentionnée, le groupe transférera la centrale au gouvernement ivoirien.️L’électricité produite permettra de satisfaire la demande de près de 240.000 personnes.️ La centrale créera plusieurs centaines d’emplois directs et indirects, selon le ministre de l’Énergie. La première centrale solaire ivoirienne a été inaugurée en avril, L’installation est située à Boundiali, dans le nord du pays. Sa puissance installée est de 37,5 MW. Au total, d’ici 2026 l’État ivoirien projette de construire 12 nouvelles centrales solaires photovoltaïques à travers le pays.

