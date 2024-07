https://fr.sputniknews.africa/20240705/ce-pays-choisi-pour-accueillir-le-siege-de-la-banque-africaine-de-lenergie-1067393093.html

Ce pays choisi pour accueillir le siège de la Banque africaine de l’Énergie

Le ministre nigérian des Ressources pétrolières a annoncé que la Banque africaine de l’Énergie installerait son siège au Nigeria. 05.07.2024, Sputnik Afrique

La Banque africaine de l’Énergie, dédiée au financement de projets pétroliers et gaziers, aura son siège au Nigéria, a annoncé le 4 juillet Heineken Lokpobiri, ministre nigérian des Ressources pétrolières, sur les réseaux sociaux.Ce choix reflète les efforts du pays pour "exploiter et développer nos riches ressources énergétiques pour un avenir meilleur et plus durable", a-t-il conclu.

