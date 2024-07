https://fr.sputniknews.africa/20240705/ce-pays-africain-egratigne-le-francais-et-fait-traduire-son-hymne-en-langues-nationales--1067388918.html

Ce pays africain égratigne le français et fait traduire son hymne en langues nationales

Ce pays africain égratigne le français et fait traduire son hymne en langues nationales

Sputnik Afrique

Le Burkina a fait traduire son hymne dans 14 langues nationales pour renforcer le sentiment patriotique et cesser de le chanter en français, comme c’est le cas... 05.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-05T16:54+0200

2024-07-05T16:54+0200

2024-07-05T16:54+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

hymne

langue

langue française

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/12/1064181327_0:31:1081:639_1920x0_80_0_0_6278766168eb152cd6fc8b8fac331c72.jpg

Le ministre burkinabè de l’Éducation nationale a annoncé que l'hymne national (le Ditanyè) avait été traduit dans différentes langues parlées dans le pays pour les ministères et diverses structures éducatives, relate un compte-rendu du Conseil des ministres du 3 juillet.La Commission nationale des langues nationales a ainsi supervisé les traduction et mise en musique du Ditanyè dans 14 idiomes.Chaque ministère, institution, structure déconcentrée et décentralisée s’organisera pour exécuter l'hymne dans l’une des langues nationales lors de la montée des couleurs, selon un planning déjà établi.En décembre 2023, le gouvernement burkinabè avait déjà adopté un projet de loi reléguant le français au rang de "langue de travail". Le Mali avait aussi pris une décision similaire en renonçant au français comme langue principale.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, hymne, langue, langue française