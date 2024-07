https://fr.sputniknews.africa/20240704/pour-sa-relance-air-burkina-pourrait-recevoir-un-investissement-de-plus-dun-milliard-de-dollars--1067366241.html

Pour sa relance, Air Burkina pourrait recevoir un investissement de plus d’un milliard de dollars

L’annonce a été faite par le directeur de la société Investment Faso New (IFN) lors d’une rencontre avec le Premier ministre burkinabè, selon un communiqué du... 04.07.2024, Sputnik Afrique

Le partenaire de l'IFN, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est prêt à investir entre 100 millions et plus d'un milliard de dollars américains."Il est regrettable qu’Air Burkina ait disparu de nos radars depuis un certain temps. En tant que patriotes, nous avons à cœur de faire renaître Air Burkina", a déclaré Damo Justin Baro, chef de l’IFN. Plusieurs propositions sont sur la table et une étude sera menée pour choisir la meilleure option, a réagi le chef du gouvernement, relate l'AIB.

