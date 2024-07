https://fr.sputniknews.africa/20240704/les-chefs-detat-de-laes-pourraient-se-reunir-pour-leur-premier-sommet-le-6-juillet---1067368933.html

Les chefs d’État de l’AES pourraient se réunir pour leur premier sommet le 6 juillet

La réunion est prévue à Niamey, selon AES Info. L’Alliance des États du Sahel a été créé en septembre 2023. 04.07.2024, Sputnik Afrique

Le sommet, qui réunirait le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdrahamane Tiani du Niger marquerait ainsi l’activation officielle de l’AES. À ce jour, seuls ont déjà eu lieu des sommets ministériels, au niveau des chefs de la diplomatie des 3 pays ou des ministres de la Défense. L’Alliance des États du Sahel a été créé en septembre 2023. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger disaient vouloir mutualiser leurs efforts de lutte antiterroriste et promouvoir le développement socio-économique dans la région. Début 2024, les trois pays de l’AES ont annoncé leur retrait de la CEDEAO.

