Législatives au Royaume-Uni: les Travaillistes pressentis à Downing Street

650 députés de la Chambre des communes seront élus. Selon les sondages, les Travaillistes sont les grands favoris pour déloger les Conservateurs. 04.07.2024, Sputnik Afrique

Quelque 46 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce 4 juillet. Les bureaux de vote seront ouverts de 7 h à 22 h, heure locale (6 h à 21 h GMT). ️650 députés de la Chambre des communes seront élus. Le parti qui obtiendra la majorité des sièges parlementaires l'emportera et son chef deviendra Premier ministre.️Selon les sondages, les Travaillistes sont les grands favoris pour déloger les Conservateurs. Selon les prévisions, les Conservateurs ne peuvent remporter que 61 sièges au Parlement (environ 9,4%), ce qui serait leur pire résultat depuis 1900. ️Les Travaillistes devraient obtenir 470 sièges et remporter ainsi l'une des plus grandes victoires de l'histoire parlementaire moderne. Le prochain Premier ministre le plus probable est le leader travailliste Keir Starmer. Sa popularité est supérieure à celle de Rishi Sunak, mais une part importante des citoyens (41%) l'évaluent négativement, contre 34% qui le voient d'un bon œil.️Les Conservateurs veulent que l'actuel Premier ministre, Rishi Sunak, continue à diriger le parti, même en cas de défaite, jusqu'en septembre 2024, afin qu'il y ait une opportunité de changer sereinement la direction.

