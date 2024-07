https://fr.sputniknews.africa/20240704/larmee-russe-a-frappe-la-brigade-presidentielle-des-forces-de-kiev-1067360479.html

L'armée russe a frappé la brigade présidentielle des forces de Kiev

Selon Sergueï Lebedev, coordinateur de la clandestinité de la ville de Nikolaïev, cette unité avait tenté d’attaquer la région russe de Belgorod au printemps. 04.07.2024, Sputnik Afrique

"A 00h50 et 01h30 (heure locale) le 4 juillet il y a eu deux frappes à Vychgorod, connu pour sa base militaire abritant la 1ère Brigade opérationnelle présidentielle de la Garde nationale d’Ukraine. Des explosions ont été entendues là où se trouvent la partie principale de la base militaire et le polygone. Il y a des casernes militaires, des maisons de direction, des hangars avec du matériel militaire et des entrepôts", témoigne-t-il.

