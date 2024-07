https://fr.sputniknews.africa/20240704/lafreximbank-annonce-une-augmentation-historique-de-son-capital--1067367961.html

L'Afreximbank annonce une augmentation "historique" de son capital

Les actionnaires de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) ont approuvé une importante augmentation de capital pour soutenir le développement du... 04.07.2024, Sputnik Afrique

La Banque africaine d'import-export, dédiée au soutien du commerce sur le continent et à l'international, va quintupler son capital, passant de 5 à 25 milliards de dollars, a annoncé l'institution dans un communiqué.Cela permettra de soutenir la croissance et le développement du continent.L'Afreximbank compte également sur les investissements étrangers, notamment russes, pour développer le continent. Les entreprises russes doivent montrer "plus d'agressivité" dans ces investissements, avait récemment déclaré à Sputnik Afrique George Elombi, vice-président exécutif de l'Afreximbank.

