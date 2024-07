https://fr.sputniknews.africa/20240704/la-tanzanie-va-deployer-des-trains-electriques-pour-moderniser-son-reseau-ferroviaire-1067364128.html

La Tanzanie va déployer des trains électriques pour moderniser son réseau ferroviaire

De nouveaux trains de facture sud-coréenne vont être mis en service en Tanzanie, écourtant notamment les trajets entre le centre économique de Dar es-Salaam et... 04.07.2024, Sputnik Afrique

Deux trains électriques à unités multiples (EMU) en provenance de Corée du Sud ont été livrés à la Tanzanie, rapporte The Citizen.Les trains comptent chacun huit wagons et serviront sur la nouvelle ligne ferroviaire reliant Dar es-Salaam et la capitale, Dodoma.Un train express devrait être lancé ce 5 juillet sur la section entre Dar es-Salaam et Morogoro, réduisant le temps de trajet à 40 minutes, contre quatre heures en bus.Au total, la Tanzanie a acheté 10 ensembles de locomotives et de wagons à la société Hyundai Rotem de Corée du Sud.

