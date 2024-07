Cela deviendra possible en cas de bonne volonté de Kiev et de ses sponsors occidentaux, affirme Poutine. Le Président russe a remercié les participants du... 04.07.2024, Sputnik Afrique

La proposition russe de règlement de la crise en Ukraine permettra d’arrêter les combats

© Sputnik . Sergueï Savostianov Poutine au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai © Sputnik . Sergueï Savostianov

Cela deviendra possible en cas de bonne volonté de Kiev et de ses sponsors occidentaux, affirme Poutine. Le Président russe a remercié les participants du sommet de l’OCS pour leurs propositions à ce sujet et s’est dit prêt à en tenir compte.