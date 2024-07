https://fr.sputniknews.africa/20240704/cetait-comme-un-safari-ou-quelque-chose-comme-une-chasse-a-lhomme-1067372403.html

"C'était comme un safari, ou quelque chose comme une chasse à l'homme"

"Ils ont rechargé et ont tiré et tiré encore", dit cette habitante de Tchassov Yar.Leur quartier a été ciblé par des drones ukrainiens. "La maison a pris feu, nous avons couru vers notre sous-sol. Et ils nous ont vus, ont sauté de leur sous-sol, l’un a crié "Qu'est-ce que tu fais ici?". Eux, les Ukrainiens. "Alors je vais te tirer dessus", il a commencé à canarder", se rappelle-t-elle.La femme fait partie des personnes évacuées de la ligne de front. La ville, située à l’ouest de la république populaire de Donetsk, est au centre de combats féroces ces derniers temps. Le 3 juillet le ministère russe de la Défense a rapporté que l'armée russe avaient libéré un quartier dans l'est de la ville.

