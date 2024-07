https://fr.sputniknews.africa/20240704/afrique-caraibes-le-commerce-annuel-pourrait-atteindre-18-milliard-de-dollars-dici-2028-1067374981.html

Afrique-Caraïbes: le commerce annuel pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028

Afrique-Caraïbes: le commerce annuel pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028

Sputnik Afrique

Les échanges entre l'Afrique et les Caraïbes pourraient exploser ces prochaines années, offrant des opportunités aux petites entreprises, selon une récente... 04.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-04T20:08+0200

2024-07-04T20:08+0200

2024-07-04T20:08+0200

international

commerce

caraïbes

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104148/10/1041481036_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0ce9638bcbde999e8b9d0693d22f7ac5.jpg

Le commerce annuel entre l'Afrique et les Caraïbes pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028, estiment l'Afreximbank et le Centre du commerce international.Les échanges bilatéraux actuels s’élèvent à 729 millions de dollars. Mais une augmentation est possible si la facilitation des échanges et l’amélioration de la logistique sont prioritaires, selon cette étude.Les secteurs les plus importants sont:

caraïbes

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, commerce, caraïbes, afrique