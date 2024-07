Nouveau rassemblement contre le Rassemblement national à Paris - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20240703/nouveau-rassemblement-contre-lextreme-droite-a-paris---video-1067357969.html

Une mobilisation a eu lieu ce mercredi 3 juillet sur la place de la République à Paris pour protester contre le Rassemblement National, en tête au premier tour des dernières élections législatives, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.Certains manifestants se sont installés sous la statue de Marianne, place de la République, dont le piédestal s'est couvert de graffitis ces derniers jours.Diverses interventions sont prévues place de la Répubique, dont celle de la prix Nobel de littérature Annie Ernaux.Les organisateurs, dont le syndicat CGT et l'association SOS Racisme, appellent à voter pour construire "un front démocratique contre l'extrême droite."Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu en France pour appeler à faire barrage au Rassemblement national. Ce 30 juin, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella avait obtenu 33,1% des voix au premier tour des législatives, loin devant le Nouveau Front populaire (28%) et la coalition présidentielle d'Emmanuel Macron (20%).

