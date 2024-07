Le groupement Sud a frappé huit brigades ukrainiennes, causant 450 pertes du côté ennemi. Le groupement a aussi touché un obusier américain M119 et un radar de contrebatterie US AN/TPQ-48. Quatre dépôts de munitions ont été détruits. Le groupement Sud a frappé huit brigades ukrainiennes, causant 450 pertes du côté ennemi. Le groupement a aussi touché un obusier américain M119 et un radar de contrebatterie US AN/TPQ-48. Quatre dépôts de munitions ont été détruits.

Les pertes totales ukrainiennes s'élèvent à 1.740 militaires;

La flotte russe de la mer Noire a détruit 3 drones navals ukrainiens;

Le groupement Nord ont a frappé six brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. Les pertes ennemies s'élèvent à 140 militaires.

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses et repoussé deux contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 militaires. Une lutte de contre-batterie a notamment permis de toucher un lance-roquettes multiples Vampire de fabrication tchèque, un obusier M777 et un M119, tous deux fabriqués aux États-Unis. Trois dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Centre a amélioré sa position tactique et repoussé cinq contre-attaques. L'ennemi a perdu 420 soldats, un char et un véhicule de combat d'infanterie américain Bradley. Un obusier M777 et un M105 fabriqués aux États-Unis ont été touchés.

Le groupement Est a ​​occupé des positions plus avantageuses et repoussé trois contre-attaques. Les forces armées ukrainiennes ont perdu 145 militaires, mais aussi un obusier britannique FH-70 et un obusier américain M198.

Le groupement Dniepr a frappé trois brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 45 militaires, un lanceur pour missiles IRIS-T-SLM de facture allemande, un obusier américain M777 ou encore un radar de contrebatterie US AN/TPQ-50.

La défense aérienne russe a abattu trois roquettes HIMARS, ainsi que 39 drones.