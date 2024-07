https://fr.sputniknews.africa/20240703/les-pays-de-la-cei-decident-dameliorer-leurs-systemes-militaires-conjoints--1067354835.html

Les pays de la CEI décident d'améliorer leurs systèmes militaires conjoints

Les pays de la CEI décident d'améliorer leurs systèmes militaires conjoints

Sputnik Afrique

L’annonce a été faite par le ministre russe de la Défense Andreï Belooussov à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres de la Défense en Biélorussie. 03.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-03T18:22+0200

2024-07-03T18:22+0200

2024-07-03T18:22+0200

russie

communauté des etats indépendants (cei)

réunion

militaires

ministre

coopération militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0d/1066531248_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_170d798b1aa7e903540bf426957b6c03.jpg

Les ministres ont approuvé des mesures à prendre pour développer le système de surveillance et d'évaluation des dangers radiologiques, chimiques et biologiques; les principes de fonctionnement du système de communication commun; des approches pour mieux former les unités nationales de génie pour le déminage humanitaire.Voici d’autres décisions à l’issue de la réunion à Minsk: Les ministres ont abordé les concepts du développement de la coopération militaire entre les membres de la CEI jusqu'en 2030. Ils ont décidé d'étudier l'expérience en déminage acquise par l'armée russe au cours de son opération spéciale en Ukraine. De même, les enseignements seront tirés des approches modernes de la lutte antidrone.La Communauté des États indépendants (CEI) comprend l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, communauté des etats indépendants (cei), réunion, militaires, ministre, coopération militaire