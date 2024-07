https://fr.sputniknews.africa/20240703/les-egyptiens-ont-beaucoup-appris-des-specialistes-russes-1067347063.html

"Les Égyptiens ont beaucoup appris des spécialistes russes"

"Les Égyptiens ont beaucoup appris des spécialistes russes"

Sputnik Afrique

Telle est l’opinion d’un ancien directeur adjoint de l’Autorité égyptienne des centrales nucléaires (NPPA). Il revient sur la construction par la Russie de la... 03.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-03T14:47+0200

2024-07-03T14:47+0200

2024-07-03T14:47+0200

opinion

afrique du nord

égypte

russie

centrale nucléaire

rosatom

construction

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/06/1062594784_0:265:3133:2027_1920x0_80_0_0_c5d5206c9689984c13307d5002eee323.jpg

"La partie russe respecte strictement le calendrier établi et va même, dans certains domaines, de l'avant", avance auprès de Sputnik Ali Abdel Nabi. L’entreprise publique russe Rosatom a déclaré le 2 juillet avoir acheminé en Égypte un récupérateur de corium pour le chantier. Ce dispositif de sécurité, destiné au 3e réacteur de l’installation, a été livré en avance. "Cela prouve une fois de plus que tout est conçu avec une compréhension claire de tous les processus et que le mécanisme de construction fonctionne parfaitement. Partout dans le monde, la logistique est devenue plus compliquée; presque tous les grands projets internationaux sont en retard, alors que le nôtre est en avance", poursuit-t-il.

afrique du nord

égypte

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique du nord, égypte, russie, centrale nucléaire, rosatom, construction