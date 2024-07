https://fr.sputniknews.africa/20240703/le-dirigeant-malien-inaugure-un-complexe-agro-industriel-pilote-par-un-ancien-footballeur-1067346495.html

Le dirigeant malien inaugure un complexe agro-industriel piloté par un ancien footballeur

Le colonel Assimi Goïta a inauguré un complexe agro-industriel piloté par Seydou Keita, ancien capitaine des Aigles du Mali.

La cérémonie a eu lieu le 2 juillet à Sanankoroba. Le chef malien de transition a coupé le ruban symbolique et a visité les installations. D'après un communiqué de la présidence malienne, le complexe Seydou Diogo Awa comprend 6 unités industrielles de production, dont une unité de production d’huile végétale alimentaire, de tourteau et d’aliments pour bétail, une unité de production de beurre de karité, une unité de production de savon, et une unité de fabrication de bidons en plastique.L'installation créera plus de 400 emplois permanents et et plus de 10.000 emplois indirects. Une somme de 14 milliards de francs CFA, soit 23 millions de dollars, a été investie pour sa mise en œuvre.

