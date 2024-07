https://fr.sputniknews.africa/20240703/le-chantier-de-la-premiere-centrale-atomique-degypte-recoit-un-dispositif-cle-de-securite-1067344396.html

Le chantier de la première centrale atomique d’Égypte reçoit un dispositif clé de sécurité

Un récupérateur de corium a été acheminé sur le chantier de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte, rapporte une structure de l’entreprise publique russe... 03.07.2024, Sputnik Afrique

Ce dispositif, dont le poids est d’environ 150 tonnes, est destiné au 3e réacteur de la centrale. Il sera installé en octobre.Le récupérateur de corium est dédié à collecter du combustible nucléaire en cas de fusion accidentelle d’un réacteur, ne laissant pas la radioactivité s’écouler et contaminer dans l'environnement. Des ciments spéciaux, de l’oxyde d'aluminium et d’autres substances à l’intérieur du récupérateur, bloquent la réaction nucléaire en chaîne.️Le site industriel d'El-Dabaa est situé dans la région de Matruh, sur la côte méditerranéenne, à 350 km du Caire. La centrale nucléaire abritera 4 réacteurs russes VVER-1200 de génération 3+. ️ Lancé en juillet 2022, le chantier arriverait à terme vers 2028 et la centrale devrait être complètement opérationnelle vers 2030.

