La Russie élargira sa présence médiatique, et pas seulement en Afrique

La Russie est prête à ouvrir de nouveaux bureaux pour ses médias à l'international, et pas uniquement en Afrique, a déclaré sur Telegram Margarita Simonian... 03.07.2024, Sputnik Afrique

Alors que la Foundation for Defence of Democracies constate que les médias russes sont plus populaires que les médias occidentaux dans les pays du Sud, Moscou compte élargir davantage sa présence médiatique en Afrique et sur d'autres continents, a déclaré le 2 juillet la rédactrice en chef de l’agence Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik.Elle relaie sur Telegram une publication de la fondation basée à Washington qui rappelle que Vladimir Poutine a annoncé en juillet 2023 l'ouverture de nouveaux bureaux de médias russes en Afrique.

