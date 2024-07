Un partenariat de 100 M USD pour les énergies renouvelables en Afrique voit le jour

"Les données les plus récentes montrent que le nombre de personnes sans accès à l’électricité a augmenté de manière significative. L’Afrique subsaharienne représentant la majorité des personnes touchées, nous devons faire preuve de diligence […]. Les énergies renouvelables représentent la solution la plus efficace et la plus respectueuse du climat disponible", a-t-il souligné.