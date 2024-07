https://fr.sputniknews.africa/20240702/prochains-entretiens-poutine-erdogan-quels-sujets-a-lordre-du-jour-1067339078.html

Prochains entretiens Poutine-Erdogan: quels sujets à l'ordre du jour?

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan devraient discuter de la situation en Syrie et en Ukraine, mais aussi des efforts pour la paix à Gaza, en marge du... 02.07.2024, Sputnik Afrique

La Syrie devrait être le principal sujet abordé par le Président russe et son homologue turc le 3 juillet en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Astana, a déclaré à Sputnik Levent Ersin Oralli, expert turc en relation internationales.Selon lui, "il s'agit de nettoyer la région des structures" du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de Unités de protection du peuple (YPG) que la Turquie considère comme terroristes, ainsi que "d'élargir la zone de sécurité dans le nord de la Syrie et de réduire le fardeau qui pèse sur la Turquie en raison du grand nombre de réfugiés syriens".Le conflit en Ukraine et les sanctions économiques adoptées contre la Russie "seront sans doute aussi à l'ordre du jour" des entretiens entre les deux Présidents, selon Levent Ersin Oralli.Selon lui, d'autres sujets internationaux pourraient être à l'ordre du jour, comme:

