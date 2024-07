https://fr.sputniknews.africa/20240702/poutine-ordonne-la-creation-dun-programme-special-de-formation-pour-les-cadres-dirigeants-africains-1067335885.html

Poutine ordonne la création d’un programme spécial de formation pour les cadres dirigeants africains

La Russie envisage de former des cadres dirigeants pour les pays africains et asiatiques. L’ordre de créer un programme spécial a été donné par Vladimir... 02.07.2024, Sputnik Afrique

Le but du programme est la "formation des cadres visant à diffuser les meilleures pratiques russes dans divers domaines d'activité dans les pays étrangers amicaux, y compris ceux situés en Asie et en Afrique".Le programme sera élaboré par le gouvernement russe, ainsi que par des centres de recherche et des établissements de l’enseignement supérieur de premier plan. L’organisation autonome à but non lucratif, Agence des initiatives stratégiques, et la plateforme éducative Russie, terre d’opportunités, y participeront également.Un rapport sur le sujet devra être présenté à Poutine avant le 1er octobre.

