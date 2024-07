Neuf avions ukrainiens touchés en 24h, selon le bilan quotidien de la Défense russe

Le groupement Nord a frappé trois brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ennemies s'élevaient à 70 militaires. Un canon automoteur Panzerhaubitze-2000 de facture allemande et un obusier M198 américain ont en outre été détruits.

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses et frappé deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 475 militaires, mais aussi un lance-roquettes multiples Grad. Trois dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front. Une contre-attaque a été repoussée. L'ennemi a perdu 635 soldats. Au cours du combat de contre-batterie, ont notamment été frappés: un obusier FH-70 et un L-119, tous deux de facture britannique, mais aussi un obusier américain M198 et une station radar AN/TPQ-50 fabriqués aux États-Unis. Six dépôts de munitions ont été rasés.