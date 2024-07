https://fr.sputniknews.africa/20240702/le-port-de-cotonou-est-lourdement-impacte-par-la-crise-entre-le-benin-et-le-niger-1067332528.html

Le port de Cotonou est lourdement impacté par la crise entre le Bénin et le Niger

Le port de Cotonou est lourdement impacté par la crise entre le Bénin et le Niger

Le chiffre d'affaires du port de Cotonou a chuté de 10 à 15% sur fond d'une crise entre le Niger et le Bénin, a déclaré le directeur général de la plateforme... 02.07.2024

Avant la crise, 83% des importations du Niger passaient par le port de Cotonou, selon Bart Van Eenoo. Actuellement, la plateforme reçoit 70 à 80 navires toutes catégories confondues, tandis qu'en 2023, avant la fermeture des frontières entre les deux pays, ce taux a été de 95 à 100 navires.Depuis le coup de force à Niamey en juillet 2023, les relations entre le Niger et le Bénin sont au plus bas. Le Niger maintient la frontière avec le Bénin fermée et l'accuse d’héberger des soldats français à proximité. Ces militaires "entraînent des terroristes", selon le Premier ministre nigérien, ce que le Bénin réfute.

