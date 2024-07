https://fr.sputniknews.africa/20240702/le-cycliste-erythreen-biniam-girmay-remporte-une-etape-du-tour-de-france-victoire-historique-1067329910.html

Le cycliste érythréen Biniam Girmay remporte une étape du Tour de France, victoire historique

Le cycliste érythréen Biniam Girmay remporte une étape du Tour de France, victoire historique

Le sprinteur, 24 ans, est ainsi devenu le premier Africain noir à gagner une étape de la Grande Boucle, qui s’est déroulée le 1 juillet entre Plaisance et... 02.07.2024, Sputnik Afrique

afrique de l'est

érythrée

cyclisme

tour de france

course

étape

sprint

coureur

Les Érythréens et les Africains, "nous devons être fiers, maintenant nous faisons vraiment partie des grandes courses, c'est notre moment, notre heure. Cette victoire est pour tous les Africains", a déclaré le vainqueur du jour."Inscrit dans l’histoire", a réagi son équipe Intermarché-Wanty (Belgique). Le sportif a déjà été vainqueur d'une étape sur le Giro et de la classique belge Gand-Wevelgem en 2022. Avant Biniam Girmay, les Sud-Africains Daryl Impey et Rob Hunter avaient remporté une étape sur la Grande Boucle.

