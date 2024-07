https://fr.sputniknews.africa/20240702/lafrique-est-sous-representee-au-sein-du-conseil-de-securite-de-lonu-selon-moscou-1067334366.html

L'Afrique est sous-représentée au sein du Conseil de sécurité de l'Onu, selon Moscou

Le Sud global, et l’Afrique en particulier, est sous-représenté au Conseil de sécurité de l'Onu, tandis que l’Occident collectif est surreprésenté, a dit... 02.07.2024, Sputnik Afrique

"Le monde en développement, ou plutôt le Sud global, et l’Afrique en particulier, est sous-représenté au Conseil de sécurité, tandis que l’Occident collectif est surreprésenté, ce qui ne reflète pas l’état actuel de la géopolitique mondiale", a déclaré Vassily Nebenzia, représdentant permanent russe auprès de l'Onu. Il s'est exprimé le 1 juillet à l’occasion du début de la présidence mensuelle russe du Conseil de sécurité de l’Onu:Voici d’autres déclarations de Vassily Nebenzia:Rien n’indique qu’un cessez-le-feu en Palestine soit proche. Aucun point de la résolution 2735, adoptée à l’initiative des États-Unis, n’a été mis en œuvre.Peu importe leur pays de provenance, les armes, qui seront exportées vers l’Ukraine seront détruites, tout comme celles fournies par l’Occident. ️Les talibans* sont, de facto, les autorités au pouvoir actuellement en Afghanistan, et les problèmes du pays ne peuvent être résolus dans leur dos. Moscou dit constamment que ce fait doit être reconnu. Une rhétorique belliqueuse à l'égard du Liban de la part des dirigeants israéliens et l’intention du Hezbollah à résister suscitent de sérieuses inquiétudes et pourraient conduire à une aggravation de la crise à Gaza. ️Plusieurs armées étrangères sont présentes en Syrie, la plupart sont stationnées illégalement. C’est le cas des États-Unis. Le gouvernement syrien n'a invité que deux contingents militaires, le russe et l'iranien, qui sont là légalement. * mouvement se trouvant sous le coup de sanctions de l'Onu pour activités terroristes

