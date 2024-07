https://fr.sputniknews.africa/20240702/la-turquie-fait-de-la-mediation-entre-lethiopie-et-la-somalie-1067336522.html

La Turquie fait de la médiation entre l’Éthiopie et la Somalie

La Turquie fait de la médiation entre l’Éthiopie et la Somalie

Sputnik Afrique

Les ministres des Affaires étrangères de ces pays africains ont tenu des pourparlers à Ankara le 1er juillet, rapporte la diplomatie turque. Chaque ministre... 02.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-02T18:01+0200

2024-07-02T18:01+0200

2024-07-02T18:01+0200

afrique de l'est

somalie

éthiopie

turquie

pourparlers

somaliland

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/02/1067336344_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_ae2889c741114a5d5683f4b4839857a5.jpg

"Un échange franc, cordial et prospectif" concernant les divergences entre la Somalie et l'Éthiopie a eu lieu, "les perspectives pour les résoudre dans un cadre mutuellement acceptable" ont été explorées, selon le communiqué du ministère turc des Affaires étreangères.Les ministres ont convenu de poursuivre le dialogue en cours, le deuxième cycle des discussions aura lieu le 2 septembre.La crise actuelle entre l’Éthiopie et la Somalie a éclaté en janvier, suite à une signature d’un protocole d’accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, république autoproclamée. Il permet à l'Éthiopie d'acquérir une part non précisée du port de Berbera, au bord de la mer Rouge. La Somalie a dénoncé cet arrangement.

afrique de l'est

somalie

éthiopie

turquie

somaliland

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, somalie, éthiopie, turquie, pourparlers, somaliland