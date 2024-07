https://fr.sputniknews.africa/20240702/la-station-orbitale-russe-sera-acheve-vers-2033-annonce-roscosmos-1067335661.html

La station orbitale russe sera achevée vers 2033, annonce Roscosmos

Le directeur de Roscosmos Iouri Borissov a approuvé le calendrier de la construction de la station orbitale russe. 02.07.2024

2024-07-02T17:01+0200

2024-07-02T17:01+0200

2024-07-02T17:22+0200

Ce calendrier comprend: la conception et la fabrication de modules de station; les essais en vol d’un véhicule de transport habité d’une nouvelle génération; la création de lanceurs et d’objets d’infrastructure spatiale sur la Terre. Des contrats ont été signés pour la création de la station et d'un nouveau vaisseau pour les vols vers celle-ci depuis le cosmodrome Vostotchny.

