https://fr.sputniknews.africa/20240702/immunite-partielle-pour-trump-quest-ce-que-signifie-cette-decision-de-la-cour-supreme-us--1067331915.html

Immunité partielle pour Trump: qu’est-ce que signifie cette décision de la Cour suprême US?

Immunité partielle pour Trump: qu’est-ce que signifie cette décision de la Cour suprême US?

Sputnik Afrique

Voici l’opinion des médias occidentaux. 02.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-02T12:19+0200

2024-07-02T12:19+0200

2024-07-02T12:19+0200

états-unis

donald trump

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/02/1067331450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d6769d03207d8e4222b9aa20bcd248f.jpg

🇺Washington Post: Les juges ont pris la décision sur la base de leurs préférences idéologiques, voici pourquoi six ont voté pour et trois contre. Le tribunal inférieur ne pourra continuer à traiter l’affaire Trump sur l’assaut du Capitole que dans les 32 jours, et il est probable que la liste réduite de preuves sera considérée. The Financial Times: La décision protégera non seulement Trump, mais d’autres présidents des États-Unis contre d’éventuelles poursuites pénales. Cela pourrait avoir de conséquences importantes pour un autre procès de Trump, sur la possession de documents classifiés. Telegraph: C’est une grande victoire pour Trump dans sa lutte contre l’accusation d’ingérence dans les élections. Cela déclenchera une nouvelle phase dans les procès, donc le verdict viendra probablement après les élections.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, donald trump