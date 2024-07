https://fr.sputniknews.africa/20240702/des-bombardiers-russes-tu-95ms-ont-effectue-des-ravitaillements-en-vol-1067331518.html

Des bombardiers russes Tu-95MS ont effectué des ravitaillements en vol

Des équipages russes de Tu-95MS et Il-78 se sont formés aux manœuvres de ravitaillement en vol, selon la Défense russe qui publie une vidéo. 02.07.2024, Sputnik Afrique

Le ravitaillement a été effectué à plus de 5.500 mètres d'altitude supérieure et à des vitesses excédents les 550 km/h, par des appareils du régiment d'aviation à long rayon d'action d'Extrême-Orient.De jeunes pilotes et navigateurs ont participé aux vols. Plus de 10 équipages ont pratiqué les techniques de pilotage et de navigation aérienne de jour comme de nuitAu total, plus de 5 avions Tu-95MS et Il-78 ont été impliqués.

