"Pourquoi ne pas échanger avec la Russie si cela est bénéfique pour nos États?"

"Pourquoi ne pas échanger avec la Russie si cela est bénéfique pour nos États?"

C'est ce qu'a lancé le président du Front Patriotique pour la Souveraineté (FPS) au Niger. 01.07.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, il ne s'agit pas de "remplacer un maître par un autre". Et de clarifier: "Le Front Patriotique pour la Souveraineté (FPS) n'est ni pro-russe ni pro-français; nous sommes pro-Niger et pro-AES". Le responsable a salué les initiatives visant à "éradiquer l'idée que nous ne pouvons survivre sans l'Occident" et à faire comprendre qu'"il n'y a rien de mal à chercher nos intérêts où qu'ils se trouvent".

