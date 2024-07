Points clés de l’un des derniers entretiens de Pandor à Sputnik en tant que chef de la diplomatie

https://fr.sputniknews.africa/20240701/naledi-pandor-a-accorde-a-sputnik-lune-de-ses-dernieres-interviews-au-poste-de-chef-de-diplomatie-1067324850.html

"La Russie et l'Afrique du Sud sont de très très bons amis, nos relations bilatérales sont très bonnes et elles ne cessent de se renforcer", avait-elle indiqué dans l'entretien.Et de se dire d'avis "que notre politique étrangère restera telle quelle et que nous devons faire très attention […] à ne pas permettre aux forces négatives de tenter de modifier notre politique".Parmi les domaines de "collaboration positive" entre les deux pays, Mme Pandor avait cité la science et l’innovation:Les entreprises russes ont également investi en Afrique du Sud et jouent un rôle essentiel dans la croissance de son économie, avait souligné Mme Pandor.Le Président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir la composition du gouvernement d'unité nationale. Naledi Pandor y a été remplacée par Ronald Lamola, ancien ministre de la Justice.

