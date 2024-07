https://fr.sputniknews.africa/20240701/les-dirigeants-du-wef-accuses-de-discrimination-a-legard-des-personnes-de-couleur-et-des-femmes-1067321738.html

Les dirigeants du WEF accusés de discrimination à l’égard des personnes de couleur et des femmes

Les dirigeants du WEF accusés de discrimination à l’égard des personnes de couleur et des femmes

Portées par des employés du Forum économique mondial annuel de Davos, les accusations visent son fondateur, Klaus Schwab, et ses dirigeants, relate le Wall...

Des plaintes internes ont été déposées après que des employés noirs ont été interpellés sans vergogne et exclus du forum ou empêchés de bénéficier d'une promotion, selon la même source.M.Schwab aurait également laissé se développer une atmosphère toxique pour ces personnes. Au moins six employées ont été licenciées pendant leur grossesse ou après leur retour du congé maternité. D'autres femmes ont évoqué le harcèlement sexuel et des remarques gênantes et inappropriées de la part de cadres supérieurs et de M.Schwab lui-même, indique le rapport.Le 21 mai, le site d'information Semafor a rapporté que Klaus Schwab allait quitter son poste, qu'il occupait depuis la fondation du forum en 1971, et devenir président non exécutif.Le Forum économique mondial annuel, organisé dans la ville suisse de Davos, attire des personnalités éminentes des milieux économiques, politiques et universitaires du monde entier pour discuter des problèmes les plus urgents de la politique et de l'économie mondiales.

