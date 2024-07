"L'économie ukrainienne est un fantôme. Elle ne vit que des subsides de l'Union européenne"

"Il n'y a aucun espoir d’un redécollage économique ukrainien. Tant que l'opération militaire spéciale ne sera pas terminée. Et étant donné la situation qu'on observe aujourd'hui, lorsqu'elle sera terminée, la richesse de l'Ukraine, c'était les ports et l'industrie. Donc c'était la nouvelle Russie, d'Odessa à Kharkov. Et une bonne partie de ces régions-là feront partie de la Russie à la fin du conflit. […] Et aujourd'hui l'économie ukrainienne, c'est une économie qui vit des subsides. Si les subsides s'arrêtent, c'est la fin, c'est la fin de l'économie ukrainienne et donc la fin de la guerre", assure le géopolitologue et écrivain.